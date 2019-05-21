Російський форвард допоміг "Чорноморцю" перемогти "Карпати": відео

Одеський "Чорноморець" з усіх сил намагається втриматися в УПЛ. Для цього "морякам" треба було перемагати вдома львівські "Карпати". Останні теж поки не гарантували собі збереження місця в еліті.

Чорноморець – Карпати 3:1

Голи: Вільхамссон, 9, Павлов, 75, Рижук, 83 – Мякушко, 74 (пен)

Через вибори президента України тури чемпіонату України були зміщені. Відтак "Чорноморець" проти "Карпат" свій матч провів серед тижня – у вівторок, 21 травня. Зважаючи, що попередній матч в обох команд був на вихідних, тож обом тренерам довелося вдатися до ротації.

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Один з першим моментів у виконанні господарів у цьому матчі став гольовим. Після навісу з флангу від партнера ніким не прикритий Вільхамссон отримав м’яч та пробив мало не у падінні. Це п’ятий гол ісландського гравця в чемпіонаті. Якщо б він забив у попередньому матчі проти "Олімпіка", його б гольова серія складає п’ять матчів поспіль.

Відповіли на це "Карпати" лише всередині першого тайму. На дальній удар наважився Ді Франко. Удар виявився потужний, але неточний. Згодом пробивав зі штрафного Мякушко. Але м’яч полетів точно у руки Литовченку.

Наприкінці тайму Коваль міг доводити перевагу своєї команди до двох голів після помилки Мегреміча, але пробив повз рамку воріт. З цим команди й пішли на перерву.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Чорноморець – Карпати

У другому таймі матч продовжився майже без моментів. "Карпати" ніяк не могли пройти захист суперників, так нічого і не продемонструвавши попереду. Тож зрівняти рахунок у матчі їм допоміг випадок. Після навісу у штрафний майданчик Бабенко невдало зіграв руками, і арбітр призначив пенальті. Удар з позначки чітко реалізував Мякушко.

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Та за хвилину "Чорноморець" знову був попереду. Російський форвард Павлов, який лише перед цим вийшов на заміну. Вдало зіграв п’ятою після прострілу у штрафний майданчик

А згодом одесити забили і третій гол. "Чорноморець" отримав право на штрафний. Після подачі в штрафний майданчик Рижук пробив головою, опинившись без опіки.

"Чорноморець" перемагає та набирає 25 очок. Стільки ж у "Арсенал-Київ", який ще не зіграв свій матч проти донецького "Олімпіка". У "Карпат" 29 балів. Тож команди ще не гарантували собі місце в УПЛ на наступний сезон.