"Чорноморець" кумедно прикрив новачків клубу шматком газону: фото
"Чорноморець" кумедно спробував приховати обличчя потенційних новачків клубу на фотографіях в соціальних мережах.
Спочатку "моряки" на фотографіях розмили обличчя новачків клубу, але дізнатися гравців було ще можливо.
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"Чорноморець" кумедно приховав новачків // instagram.com/chernomoretsfc
Однак згодом, на новій фотографії групу окремих футболістів прикриває вже зображення газону.
"Чорноморець" приховав новачків шматком газону // instagram.com/chernomoretsfc
У понеділок, 28 січня, одесити оголосили про підписання колишнього півзахисника "Олімпіка" Володимира Танчика, а в ЗМІ повідомлялося, що гравцями "Чорноморця" незабаром стануть півзахисники Володимир Аржанов та Віталій Гошкодеря.
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