"Чорноморець" офіційно посилився екс-гравцями "Динамо" та "Шахтаря"

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"Чорноморець" підписав двох новачків
"Чорноморець" підписав двох новачків / chernomorets.odessa.ua

8 лютого "Чорноморець" оголосив про підписання контрактів з двома новими гравцями – Євгеном Морозенком та Олександром Голіковим.

Деталі угоди не розголошуються. Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

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Останнім клубом 27-річного Голікова був ФК "Львів", за який він в поточному сезоні провів 17 матчів і зробив 1 ассист. Також виступав за "Шахтар", "Зорю", "Олімпік", "Арсенал "Київ та інші.


Олександр Голіков перейшов у "Чорноморець"

27-річний Морозенко, який є вихованцем київського "Динамо", з серпня перебував без клубу, влітку він провів 2 матчі за "Олімпік".


Євген Морозенко перейшов у "Чорноморець"

Наразі "Чорноморець" посідає 11 місце в турнірній таблиці української Премєр-ліги.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар ФК Чорноморець
Джерело: 24 Канал
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