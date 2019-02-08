"Чорноморець" офіційно посилився екс-гравцями "Динамо" та "Шахтаря"

8 лютого "Чорноморець" оголосив про підписання контрактів з двома новими гравцями – Євгеном Морозенком та Олександром Голіковим.

Деталі угоди не розголошуються. Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

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Останнім клубом 27-річного Голікова був ФК "Львів", за який він в поточному сезоні провів 17 матчів і зробив 1 ассист. Також виступав за "Шахтар", "Зорю", "Олімпік", "Арсенал "Київ та інші.



Олександр Голіков перейшов у "Чорноморець"

27-річний Морозенко, який є вихованцем київського "Динамо", з серпня перебував без клубу, влітку він провів 2 матчі за "Олімпік".



Євген Морозенко перейшов у "Чорноморець"

Наразі "Чорноморець" посідає 11 місце в турнірній таблиці української Премєр-ліги.

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