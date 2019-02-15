"Чорноморець" оформить перехід російського футболіста за паспортом іншої держави

Російський футболіст Василь Павлов, який підсилив "Чорноморець", перейшов до одеського клубу за молдовським паспортом.

Про це розповів прес-аташе одеського "Чорноморця" Сергій Мартинов.

Читайте також: "Карпати" підписали чергового легіонера

"Василь позиціонує себе як громадянина Молдови. Перехід також оформлявся за паспортом Республіки Молдова. У зв'язку з цим нічого поганого бути не повинно, так що не варто заглиблюватися у цю тему і розширювати її", – цитує Мартинова російське видання "Чемпіонат".

Павлов став першим росіянином за останні п'ять років, який перейшов у клуб УПЛ. Росіяни не підписували контракти з українськими клубами з сезону-2013/14.

Останнім з російських гравців був Сергій Каретник, який перейшов у лютому 2014 року з "Кубані-2" в донецький "Металург". Павлов в минулому сезоні виступав за латвійський "Вентспілс".

"Чорноморець" про перехід гравця оголосив у четвер, 14 лютого.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram