"Чорноморець" оформить перехід російського футболіста за паспортом іншої держави

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Василь Павлов
Василь Павлов / progorodsamara.ru

Російський футболіст Василь Павлов, який підсилив "Чорноморець", перейшов до одеського клубу за молдовським паспортом.

Про це розповів прес-аташе одеського "Чорноморця" Сергій Мартинов.

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"Василь позиціонує себе як громадянина Молдови. Перехід також оформлявся за паспортом Республіки Молдова. У зв'язку з цим нічого поганого бути не повинно, так що не варто заглиблюватися у цю тему і розширювати її", – цитує Мартинова російське видання "Чемпіонат".

Павлов став першим росіянином за останні п'ять років, який перейшов у клуб УПЛ. Росіяни не підписували контракти з українськими клубами з сезону-2013/14.

Останнім з російських гравців був Сергій Каретник, який перейшов у лютому 2014 року з "Кубані-2" в донецький "Металург". Павлов в минулому сезоні виступав за латвійський "Вентспілс".

"Чорноморець" про перехід гравця оголосив у четвер, 14 лютого.

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Теги: Футбол Спорт ФК Чорноморець Трансфери
Джерело: 24 Канал
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