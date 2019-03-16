"Олександрія" розгромила на виїзді "Чорноморець": відео

У суботу, 16 березня, одеський "Чорноморець" вдома приймав "Олександрію". Якщо перші борються за збереження прописки в УПЛ, то гості претендують на бронзові нагороди чемпіонату. Вони ж і довели свій вищий клас у цьому матчі, розгромивши одеситів.

Чорноморець – Олександрія 0:3

Голи: Сітало, 5, 39, Бабогло, 32

Вилучення: Коваль, 53 (Чорноморець)

Гості одразу захопили ініціативу у цьому матчі. І вже на 5-ій хвилині вийшли вперед. Після розіграшу кутового М'яч навісили у центр штрафного майданчика, де було чимале скупчення гравців. Міщенко намагався вибити м'яч, та влучив у Сітала, від якого м'яч і залетів у ворота "Чорноморця". Гол записали на гравця "Олександрії".

Читайте також: УПЛ перенесе матчі через вибори президента України: як зміняться дати

Зрівняти рахунок "моряки" могли вже невдовзі. Після удару Гошкодері м'яч влучив у руку Лучкевичу. І арбітр призначив пенальті. Аржанов, який пішов виконувати удар, просто не потрапив у рамку воріт. При цьому що Паньків кинувся у протилежний кут. Після цього епізоду воротар "Олександрії" по братньому підтримав суперника.

Натомість "Олександрія" забила вдруге. І знову з кутового. Цього разу м'яч у ворота суперників відправив Бабогло. Захисник зіграв лише третій матч за "Олександрію" у цьому сезоні.

Третій гол "Олександрії" – теж зі стандарту. Тільки цього разу команда виконала штрафний. Закидання на Сітала – і нападник оформив свій перший дубль в УПЛ. А рахунок у матчі проти "Чорноморця" став розгромний. При цьому що він міг оформити й хет-трик. Та в одному з епізодів м'яч після його удару влучив у перекладину воріт.

Читайте також: "Олімпік" офіційно звинуватив українських арбітрів у неправильному суддівстві: відео

Такий рахунок ще до перерви вплинув на перебіг подій у другому таймі – "Олександрія" й надалі володіла ініціативою. "Чорноморець" же ніяк не міг забити. Коваль, який вийшов одразу по перерві, на 53-ій хвилині отримав червону картку. Нападник "Чорноморця" грубо зіграв у підкаті проти Бабогло та достроково покинув поле.

Наприкінці матчу "Олександрія" могла забити і четвертий гол. Захист "моряків" помилився, і Пономар опинився сам на сам з Літовченком. Та переграти голкіпера з близької відстані не зумів.

"Олександрія" перемагає та залишається на третій сходинці. Вона продовжить виступ у топ-6 та боротиметься за єврокубки. Натомість "Чорноморець" залишився на 11-ій позиції. І до кінця сезону зіграє у нижній шістці, де боротиметься за збереження прописки в УПЛ.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Олександрія