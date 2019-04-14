"Чорноморець" зіграв внічию з "Олімпіком" та опустився на останнє місце в УПЛ: відео

Одеський "Чорноморець" на власному полі приймав донецький "Олімпік". "Морякам" слід було вигравати, щоб піднятися з останнього місця. Та команди розписали нічию.

Чорноморець – Олімпік 1:1

Голи: Танчик, 62 – Дегтярьов, 40

Команди не показали висококласний футбол. Створивши обмаль моментів, команди забили по одному голу.

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Спочатку відзначився "Олімпік". Гол на рахунку Дегтярьова. Нападник відправив м'яч фактично з лінії воріт у сітку. Це сталося після помилки захисників "Чорноморця" у власному штрафному майданчику та невпевненої гри воротаря одеситів.

Зрівняв рахунок "Чорноморець" вже по перерві. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Танчика, який з гострого кута пробив низом повз голкіпера.

Команди зіграли внічию. Зважаючи на перемогу "Арсенал-Київ" над "Ворсклою", "Чорноморець" опустився на останнє місце в УПЛ. "Олімпік" же залишився на четвертій сходинці у другій шістці.