"Чорноморець" зіграв внічию з "Олімпіком" та опустився на останнє місце в УПЛ: відео

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Чорноморець – Олімпік: огляд матчу та відео голів - 14.04.2019 - УПЛ
Чорноморець – Олімпік: результат матчу та відео голів / twitter.com/fcolympic_don

Одеський "Чорноморець" на власному полі приймав донецький "Олімпік". "Морякам" слід було вигравати, щоб піднятися з останнього місця. Та команди розписали нічию.

Чорноморець – Олімпік 1:1
Голи: Танчик, 62 – Дегтярьов, 40

Команди не показали висококласний футбол. Створивши обмаль моментів, команди забили по одному голу. 

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Спочатку відзначився "Олімпік". Гол на рахунку Дегтярьова. Нападник відправив м'яч фактично з лінії воріт у сітку. Це сталося після помилки захисників "Чорноморця" у власному штрафному майданчику та невпевненої гри воротаря одеситів.

Зрівняв рахунок "Чорноморець" вже по перерві. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Танчика, який з гострого кута пробив низом повз голкіпера.

Команди зіграли внічию. Зважаючи на перемогу "Арсенал-Київ" над "Ворсклою", "Чорноморець" опустився на останнє місце в УПЛ. "Олімпік" же залишився на четвертій сходинці у другій шістці.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ ФК Олімпік ФК Чорноморець
Джерело: 24 Канал
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