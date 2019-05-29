"Чорноморець" розгромив "Десну" та отримав можливість залишитися в УПЛ: відео
Одеський "Чорноморець" у матчі проти чернігівської "Десни" повинен був перемагати, щоб зберігати шанси залишитися в УПЛ. "Моряки" так і зробили.
Чорноморець – Десна 3:0
Голи: Танчик, 62, Вільхамссон, 73 (пен), 85
Одесити активно розпочали матч. І невдовзі після початку зустріч та могли виходити вперед. Але захисники "Десни" зуміли заблокувати декілька небезпечних ударів. Коли вже й вони не справлялися зі своїми прямими обов'язками, в гру вступав Літовченко. саме він витягнув удар під перекладину воріт.
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Але й самі гравці "Чорноморця" теж марнували нагоди. Павлов міг забивати після навісу з флангу, але пробив повз рамку воріт.
Відповідь "Десни" – Удар Волкова, з яким Литовка справився лише з другої спроби.
Все найцікавіше відбулося у другому таймі. Танчик зумів втекти від Слінкіна та точно пробив у кут воріт "Десни", відкривши рахунок у цьому матчі.
Сприяло перемозі "Чорноморця" і вилучення у "Десні". Немчанінов у боротьбі з Павловим впав у штрафному майданчику. Арбітр зустрічі, вирішив, що було порушення зі сторони гравця чернігівської команди. Тому він вилучив Немчанінова і призначив пенальті. Удар з позначки реалізував Вільхамссон.
Вільхамссон забив і третій гол своєї команди у цьому матчі, оформивши дубль. Цей гол став сьомим для ісландця у чемпіонаті України (за 12 матчів).
Зважаючи, що у паралельному матчі "Арсенал-Київ" програв, то саме "каноніри" вилетіли до Першої ліги. "Чорноморець" же гратиме перехідні матчі проти "Колоса" з Ковалівки. Матчі відбудуться 4 та 8 червня.
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