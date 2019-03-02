Чорноморець – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Чорноморець - Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ 2018/2019
Чорноморець – Шахтар дивитися онлайн

Одеський "Чорноморець" у матчі 20-го туру УПЛ прийматиме донецький "Шахтар", який впевнено лідирує у турнірній таблиці. Протистояння першої та передостанньої команди чемпіонату України можна переглянути по телебаченню та онлайн.

Останній матч між клубами в Одесі завершився без голів, однак після цього "гірники" двічі обіграли одеситів вдома із загальним рахунком 8:0.

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Матч "Чорноморець" – "Шахтар" покажуть по телеканалу "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 16:55. Сама гра розпочнеться о 17:00. Також матчу передуватиме спеціальна програма "Тур Online". У ній запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Чорноморець" – "Шахтар" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

У попередньому турі обидві команди здобули перемоги. "Шахтар" вдома впевнено обіграв "Олександрію", а "моряки" на виїзді несподівано переграли "Львів".

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Теги: Спорт УПЛ Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Чорноморець
Джерело: 24 Канал
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