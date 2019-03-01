Чорноморець – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Одеський "Чорноморець" прийматиме донецький "Шахтар" у суботу, 2 березня. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Донецький "Шахтар" є фаворитом цього матчу. Деякі букмекери навіть не приймають ставку на те, що "гірники" не програють (перемога або нічия) у цій грі.

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Прогноз від PariMatch

Коефіцієнт на перемогу "Чорноморця" у домашньому матчі проти чемпіона та лідера УПЛ – 17,00. У той час як на перемогу "Шахтаря" коефіцієнт лише 1,16. На те, що матч закінчиться у нічию – 7,50.

При цьому ймовірність забитого гола "Чорноморцем" (індивідуальний тотал більше 1,0) оцінюється в 6,00. Для прикладу, що гравці "Шахтаря" зможуть забити три м'яч у ворота суперників (індивідуальний тотал більше 2,5) – 1,87.

Прогноз від "Фаворит спорт"

Найвищий коефіцієнт на перемогу одеської команди саме у "Фаворит спорт" – 18,50. При цьому що перемогу "Шахтаря" майже без змін – 1,15. Нічия у матчі – 8,00.

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Саме ці букмекери не приймають ставку на те, що "Шахтар" не програє у цьому матчі.

Прогноз 1xbet

Їх експерти оцінюють перемогу "Чорноморець" в 15,00. Перемога "Шахтаря" у цьому матчі – 1,17. Нічия – 7,40.

Матч "Чорноморець" – "Шахтар" відбудеться в суботу, 2 березня. Початок о 17:00. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.