"Шахтар" мінімально переміг "Чорноморець" завдяки голу з пенальті: відео

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Чорноморець - Шахтар: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Чорноморець – Динамо відео голів

У матчі між одеським "Чорноморцем" та донецьким "Шахтарем" все у грі вирішив єдиний гол. Його було забито з пенальті у другому таймі. Завдяки цьому "Шахтар" зберіг за собою перше місце в УПЛ.

Чорноморець – Шахтар 0:1
Гол: Марлос, 76 (пен)

"Чорноморець" зразка 2019 року значно відрізняється від команди, яка виступала у кінці 2018 року. Це продемонстрував попередній матч проти "Львова" на виїзді. Тож "Шахтар" не міг розраховувати на легку гру в Одесі. Так і сталося. Попри те, що "гірники" вийшли на матч у найсильнішому складі.

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Вже невдовзі після початку матчу "Шахтар" міг виходити вперед. Але з ударом Коваленка впорався Літовченко.

На 20-ій хвилині Марлос зіштовхнувся з Міщенком та впав на газон. До гравця одразу направилися медики. І довго надавали йому допомогу. Його навіть довелося вивести за межі поля. Та півзахисник зумів продовжити гру.

Загалом "Шахтар" у цьому матчі володів ініціативою. Але гравці "Чорноморця" надійно діяли у захисті. Тому втілити свою перевагу у забитий гол "гірникам" не вдавалося. При цьому що гості неодноразово могли пропустити. Небезпечно пробивав Гошкодеря у першому таймі. У другому – Хамелюк. При цьому що обидва моменти виникли після помилки захисту "Шахтаря". Але команду врятував П’ятов.

Другий тайм розпочався з моменту Степаненка. Але після його удару м'яч опустився на сітку вже за лінією поля.

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За дві хвилини (на 67-69 хвилинах) "Шахтар" втратив як мінімум дві нагоди забити. Спочатку після подачі з кутового Марлос скинув м’яч на дальню штангу. Та Мораєса випередив Морозенко, який вибив м’яч майже з лінії воріт. А за мить "Шахтар" втратив чергову нагоду забити. Швидка атака, захисники залишилися за спиною Тайсона. Бразилець увійшов у штрафний майданчик, на замасі прибрав захисника "Чорноморця", що невдало постелився у підкаті, та прострелив на Мораєса. Нападник "Шахтаря" одним дотиком зупинив м’яч, а другим пробив по воротах повз голкіпера. Та з лінії воріт м’яч вибив захисник Голіков. Нагода не була реалізована.

Ключовим у матчі став дебют першого ісландського футболіста у чемпіонаті України. Арні Вільх'яльмссон вийшов на поле на 71-ій хвилині, замінивши "моряка" Артема Чорнія. А вже на 75-ій хвилині ісландець у власному штрафному майданчику помилився та збив Болбата. Арбітр призначив пенальті, яке реалізував Марлос. Літовченко вгадав напрям польоту м’яча, але не зумів дотягнутися до нього.

У попередньому матчі проти "Олександрії" Марлос не зумів переграти Паньківа, коли пробивав пенальті.

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У підсумку "Шахтар" зумів втримати мінімальну перемогу. Та залишився на першому місці у турнірній таблиці, випереджаючи "Динамо" на ті ж 7 очок. "Чорноморець" ж надалі другий з кінця. Команда давно втратила можливість потрапити у топ-6, тому весняну частину сезону буде боротися за збереження місця в УПЛ.

Чорноморець – Шахтар – відеоогляд матчу 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ Шахтар ФК Чорноморець
Джерело: 24 Канал
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