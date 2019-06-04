"Чорноморець" та "Колос Ковалівка" не виявили сильнішого у першій перехідній грі: відео

Одеський "Чорноморець" та "Колос Ковалівка" не змогли виявити сильнішого в першому перехідному матчі за право з наступного сезону виступати в Прем'єр-лізі України.

Чорноморець – Колос Ковалівка 0:0

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Одеський "Чорноморець" посів 11-е місце за підсумками чемпіонату України, що дозволило "морякам" грати перехідний матч. Долею жеребу "Чорноморцю" дістався в суперники клуб "Колос Ковалівка", який став срібним призером Першої ліги.

У першому таймі більш гострими були саме господарі, які мали декілька небезпечних моментів. Зокрема, на 10 хвилині Павлов зупинив м'яч після подачі у штрафний, але пробив у гравця "Колоса". Ще один момент "моряки" мали на 30 хвилині. Все той же росіянин Павлов викотив на Танчика, який пробив в один дотик, але вище воріт. Через чотири хвилини "Чорноморець" розігнав атаку лівим флангом, яка завершилася дальнім ударом Хамелюка, але він пробив точно в руки голкіперу.

Чорноморець – Колос Ковалівка – відео кращих моментів першого тайму

По перерві ініціативою володіли "хлібороби", які більшу частину тайму провели в позиційних атаках. "Чорноморець" перейшов на гру другим номером та шукав шансу в контратаках. Одну з можливостей господарі не використали на 77 хвилині. Чорній втік від оборонців "Колоса", але не зумів довести атаку до результативного удару. Артем у падінні пробив у руки Яшкову. На 79 хвилині момент для себе створив Танчик. Гравець цілив у дальню дев'ятку, але пробив трішки неточно.

У компенсований час "Чорноморець" ледь не вирвав перемогу, однак гості ліквідували "пожежу" у своєму штрафному. Таким чином, у першому матчі команди не відзначилися забитими голами, тому переможець протистояння буде визначений на полі "колосків". Матч-відповідь між клубами відбудеться у суботу, 8-го червня. Початок гри, о 18:00.