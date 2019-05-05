"Чорноморець" забив чотири голи "Десні" й здобув драматичну перемогу: відео

Чернігівська "Десна" практично гарантувала собі прописку в УПЛ і лідирує в турнірній таблиці групи вильоту. У свою чергу "Чорноморець" останній і прямує вилетіти в Першу лігу напряму.

Десна – Чорноморець 2:4

Голи: Д. Фаворов, 14, Гітченко, 22 – Вільхамссон, 18, 86, Павлов, 90, Мусолітін, 90+4

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"Чорноморець" остання команда чемпіонату України й зобов'язана перемагати, щоб не втратити шанс залишитися в УПЛ. "Десна" ж лідирує серед клубів у групі вильоту й практично гарантувала собі прописку в Прем'єр-лізі на наступний сезон.

Початок матчу залишився за господарями поля. Перший справді небезпечний момент був у Артема Фаворова. Гравець "Десни" прийняв м'яч у штрафному і пробив у лівий від голкіпера кут. Однак Кожухар здійснив сейв. Та на 14 хвилині господарі свого досягли. Денис Фаворов спокійно замкнув подачу Картушова зі стандарту з лівого флангу – 1:0.

Пропущений м'яч неабияк активізував "моряків" і ті через чотири хвилини відігралися. Другий поспіль гол у двох матчах забив ісландець Вільхамссон. Нічийний результат довго не протримався. Через чотири хвилини "Десна" повернула собі лідерство, завдяки голу Гітченка – 2:1.

Десна – Чорноморець – відео кращих моментів першого тайму

Після перерви команди забули про небезпечну гру в атаці й зосередилися на роботі в обороні. Тільки наприкінці гри одесити почали розкриватися й були винагороджені. Вільхамссон завдяки прекрасним індивідуальним діям зумів зрівняти рахунок в поєдинку.

На останніх хвилинах перемогу могла вирвати "Десна". Воротар "моряків" помилився на виході, однак "сіверяни" не скористалися нагодую вирвати перемогу. Уже в наступній атаці свій момент реалізував "Чорноморець". Павлов ударом головою замкнув чудовий навіс з флангу. Четвертий гол у стрімкій контратаці забив Мусолітін. Відтак, одесити перемогли з рахунком 4:2.

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