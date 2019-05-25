"Чорноморець" здобув важливу перемогу у матчі з "Ворсклою": відео

"Чорноморець" на виїзді переміг "Ворсклу" у матчі 31 туру української Прем'єр-ліги.

Ворскла – Чорноморець 1:2

Гол: Коломоєць, 54 – Коваль, 26, Танчик, 63

Вилучення: Чеснаков, 68 (Ворскла)

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"Ворскла" гарантувала собі прописку в УПЛ, тому матч проти "Чорноморця" не мав турнірного значення для полтавців. У свою чергу "Чорноморець" веде боротьбу за виживання.

Відкрити рахунок у матчі першими вдалося одеситам. На 26-й хвилині Голіков пронісся по правому флангу практично зі своєї половини поля, після чого отримав м'яч від Танчика, і прострілив до входу у воротарський на Коваля, якому залишалося просто підставити ногу – 0:1.

На початку другої половини зустрічі полтавчани змогли відновити паритет у матчі. Подачу з правого флангу від Дениса Васіна в район одинадцятиметрової позначки точним ударом головою в дальній кут завершив Коломоєць, який вийшов на заміну лише у другому таймі.

Вже за 10 хвилин "Чорноморець" забив переможний гол у цій зустрічі. Танчик знищив своїм дриблінгом на фланзі Сапая, після чого зблизився з воротами, і завдав удар з носка в дальній нижній кут – 1:2.

Одразу після цього, гравець "Чорноморця" Бабенко отримав по ногах від Чеснакова, а арбітр показав за цей фол друге попередження для гравця полтавчан.

У підсумку, "Чорноморець" здобув важливу перемогу і піднявся на 11 місце в турнірній таблиці УПЛ, яке дає право зіграти перехідні матчі в УПЛ. "Ворскла" залишилася 7-ю (41 очко).

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