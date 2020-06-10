У ніч з 9-го на 10 червня у Лас-Вегасі (США) офіційно повернувся професійний бокс. У чотирьох поєдинках промоутерської компанії Top Rank були зафіксовані чотири перемоги нокаутом.

Як повідомляв 24 канал, у головній події володар титулу WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон впевнено нокаутував Фелікса Карабальо.

Дізнайтесь більше Стівенсон в елегантному стилі нокаутував суперника – відео

Результати інших боїв

Робейсі Рамірес нокаутував Йері Андухара вже в першому раунді поєдинку. Андухар пропустив удар у щелепу і Рамірес добив опонента ще декількома ударами.

Відео нокауту Рамірес – Андухар

Джаред Андерсон нокаутував Джонні Лангстон в третьому раунді. Джаред затиснув суперника у куті і бив Лангстона поки рефері не зупинив поєдинок.

20-year old Toledo native Jared Anderson stops Johnnie Langston inside of three rounds to move to 4-0 as a pro. Anderson looked great, now has 4 wins by KO/TKO to go with his 4-0 record. Going to be fun to watch him. pic.twitter.com/es6KZaTMoQ — Davidson Baker (@DaveBakeMMA) June 10, 2020

Гвідо Віанелло нокаутував вже в першому раунді Дона Хайнесворта. Віанелло зупинив Дона важкою "двійкою" прямо по голові. Хайнесворт не зміг після цього продовжити бій.

Clearly, pent-up quarantine aggression is resulting in KOs tonight. @vianello_guido is now 7-0 (7 KO) #StevensonCaraballo | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/fpCxTjtUM8 — Top Rank Boxing (@trboxing) June 10, 2020

Зазначимо, що вечір боксу у Лас-Вегасі відбувався без уболівальників на трибунах.