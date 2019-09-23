Чотири гравці "Реала" у символічній збірній за версією ФІФА

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Символічна збірна за версією ФІФА
Символічна збірна за версією ФІФА / twitter.com/fifacom

У Мілані відбулося нагородженнях найкращих футболістів та футболісток минулого сезону за версією ФІФА. У рамках церемонії було названо символічну збірну з 11 найкращих гравців.

У символічну збірну за версією ФІФА потрапило четверо футболістів мадридського "Реала" й тільки два футболісти "Ліверпуля".

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11 найкращих футболістів

Воротар: Аліссон (Ліверпуль/Бразилія)

Захисники: Марсело (Реал/Бразилія), Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль/Нідерланди), Маттейс Де Лігт (Ювентус/Нідерланди), Серхіо Рамос (Реал/Іспанія)

Півзахисники: Лука Модріч (Реал/Хорватія), Френкі Де Йонг (Барселона/Нідерланди), 

Нападники: Мбаппе (ПСЖ/Франція), Ліонель Мессі (Барселона/Аргентина), Еден Азара (Реал/Бельгія), Кріштіану Роналду (Ювентус/Португалія)

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль ФІФА Новини Спорту
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