Чотири гравці "Реала" у символічній збірній за версією ФІФА
У Мілані відбулося нагородженнях найкращих футболістів та футболісток минулого сезону за версією ФІФА. У рамках церемонії було названо символічну збірну з 11 найкращих гравців.
У символічну збірну за версією ФІФА потрапило четверо футболістів мадридського "Реала" й тільки два футболісти "Ліверпуля".
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11 найкращих футболістів
Воротар: Аліссон (Ліверпуль/Бразилія)
Захисники: Марсело (Реал/Бразилія), Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль/Нідерланди), Маттейс Де Лігт (Ювентус/Нідерланди), Серхіо Рамос (Реал/Іспанія)
Півзахисники: Лука Модріч (Реал/Хорватія), Френкі Де Йонг (Барселона/Нідерланди),
Нападники: Мбаппе (ПСЖ/Франція), Ліонель Мессі (Барселона/Аргентина), Еден Азара (Реал/Бельгія), Кріштіану Роналду (Ювентус/Португалія)