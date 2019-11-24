Чотири клуби Серії А хочуть придбати найкращого бомбардира чемпіонату України

Нападник донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес зацікавив в своїх послугах цілий ряд клубів італійської Серії А.

За інформацією Calciomercato, "Інтер", "Мілан", "Рома" і "Фіорентина" спробують взимку зробити пропозицію "Шахтарю" щодо Мораеса.

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Результативна гра Жуніора Мораеса в двох останніх сезонах робить цього нападника цікавим варіантом для італійських клубів, які розраховують вступити в переговори з "Шахтарем" вже в січні.

У разі, якщо футболіст висловить бажання поїхати в Італію, не виключено, що якомусь з клубів Серії А вдасться домовитися з "гірниками" про січневий перехід Мораеса за знижену суму компенсації.

Джерело також зазначає, що прискорити можливий переїзд Жуніора в Італію може виліт "Шахтаря" з групового етапу Ліги чемпіонів. Адже в чемпіонаті "гірники" зможуть впоратися і без нього.

У поточному сезоні нападник провів 14 матчів в УПЛ і забив у них 14 м'ячів. Також на рахунку Мораеса 2 забитих м'ячі в 4 матчах Ліги чемпіонів.