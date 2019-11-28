Чотири роки тому Кличко прикро програв Тайсону Ф'юрі – як це було

28 листопада 2015 року Володимир Кличко програв свій четвертий бій на професійному ринзі. Володимир втратив титули WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring після поразки британцю Тайсону Ф'юрі.

Передумови поєдинку

6 липня 2015 років команди чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі Володимира Кличка й офіційного претендента на титули британця Тайсона Ф'юрі досягли угоди про бій. Промоутерські торги, які повинні були відбутися в Панамі, були скасовані.

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Представники боксерів домовилися про поєдинок буквально за лічені хвилини до початку торгів. Поєдинок Кличко – Ф'юрі був призначений на 24 жовтня в Дюссельдорфі, але відбувся 28 листопада 2015 року. Бій перенесли через травму українця, яку команда Тайсона ставила під сумнів.

До поєдинку Кличко підходив у статусі фаворита, хоча переможна серія Тайсона на професійному ринзі вже налічувала 24 поєдинки. 18 перемог Ф'юрі здобув нокаутом.

Бій

Поєдинок видався не багатим на події. Ф'юрі повністю віддав ініціативу Володимиру і став вести бій "другим номером", чекаючи атак від Кличка.

Володимир, боксуючи у звичному для себе стилі, намагався атакувати Тайсона лівими джебами з дальньої дистанції. Однак з кожним раундом ставала все більш очевидною помилковість стратегії українця.

Ф'юрі, ухиляючись від ударів Кличка, успішно проводив свої контрудари, активно переміщаючись по рингу. У поєдинку боксери завдавали один одному вкрай мало точних ударів, від чого постраждала видовищність поєдинку.

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У цілому Ф'юрі діяв активніше й частіше потрапляв. У 9-му раунді Кличко опинився спиною до Тайсона після виходу з клінчу й пропустив потужний лівий боковий, а потім ще й аперкот.

В 11 раунді Ф'юрі приголомшив Володимира лівим хуком, а потім завдав удару по потилиці й рефері зняв з британця очко.

У фінальному раунді Кличко, відчуваючи, що програє бій, пішов у відчайдушний штурм, намагаючись нокаутувати Ф'юрі. Але було вже пізно.

Після закінчення всіх 12 раундів судді віддали перемогу одноголосним рішенням британцеві. Рахунок суддівських записок: 115:112, 115:112, 116:111.

Володимир Кличко – Тайсон Ф'юрі відеоогляд бою

Тайсон Ф'юрі з нагоди 4 річниці своєї перемоги нагадав, що переміг одного з найкращих боксерів світу.

У цей день я переміг одного з найбільш домінуючих чемпіонів боксу в історії суперважкої ваги Володимира Кличка. Я ніколи цього не забуду,

– написав Ф'юрі в інстаграмі.

Реванш

У контракті боксерів на перший бій був прописаний реванш. Обидва висловили готовність зустрітися вдруге. Першою перешкодою реваншу став українець В'ячеслав Глазков. Він був обов'язковим претендентом за версією IBF, яка зобов'язала Тайсона провести захист титулу.

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Ф'юрі, який начебто був налаштований зустрітися з Кличком, злив пояс IBF в унітаз. Натомість Глазков програв вакантний пояс Чарльзу Мартіну й наразі працює далекобійником у США.

Дати реваншу Кличка з Ф'юрі були різні. Спершу команди боксерів домовилися про бій на 9 липня. Однак поєдинок перенесли через травму ноги Ф'юрі. Британець начебто впав під час пробіжки.



Травма Тайсона Ф'юрі / фото: peter fury

Нарешті сторонам вдалося домовитися про реванш на 29 жовтня у Манчестері. До поєдинку навіть вийшов офіційний постер, а команди навіть провели пресконференцію, на яку Тайсон прийшов із зайвою вагою.



Офіційний постер реваншу / фото: twitter.com/boxnationtv

Як відомо, реванш не відбувся. На другий раз реванш був скасований начебто через депресію Ф'юрі. Після цього британець оголосив про завершення кар'єри.

Як склалася доля боксерів

Після поразки Ф'юрі Володимир Кличко півтора року не виходив у ринг. А 29 квітня 2017 року Володимир зустрівся у поєдинку з Ентоні Джошуа за титули WBA, IBO та IBF. Українець програв технічним нокаутом в 11 раунді, а згодом оголосив про завершення кар'єри.

Оголошене Ф'юрі завершення кар'єри тривало до 2018 року. У червні 2018 року Тайсон успішно повернувся у бокс, перемігши Сефера Сефері. Загалом Тайсон провів 5 поєдинків, 4 з яких виграв.

Найяскравішим виступом Тайсона був бій проти Деонтея Уайлдера за титул чемпіона світу WBC. Боксери зустрілися 1 грудня 2018 року. Їх поєдинок завершився нічиєю, хоча Ф'юрі побував у важкому нокдауні.

Реванш Деонтея і Тайсона запланований на 22 лютого 2020 року.