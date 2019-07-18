Чотири українки виступлять в основній сітці US Open

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / btu.org.ua

Згідно з рейтингом WTA від 15 липня, на Відкритому чемпіонаті США (US Open) в Нью-Йорку Україну гарантовано представлять чотири тенісистки.

В основну сітку US Open заявлені чотири українки – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

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Інші тенісистки матимуть шанс пробитися до основної сітки через матчі кваліфікаційного турніру.

У чоловічій сітці українці не отримали гарантованих місць, оскільки у першій сотні рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) представників країни нема. Найвище місце у рейтингу серед українських тенісистів посідає Сергій Стаховський – він 145-й.

Як відомо, в 2018 році в основу турніру в Нью-Йорку потрапили шість українок. Найкращий результат показала Леся Цуренко, яка дійшла до чвертьфіналу, Еліна Світоліна зупинилася в четвертому колі, Ангеліна Калініна – у другому, Катерина Бондаренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова – в першому.

Матчі в жіночій сітці Відкритого чемпіонату США пройдуть в Нью-Йорку з 26 серпня по 7 вересня.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Леся Цуренко Сергій Стаховський US Open
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