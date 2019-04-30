Чотири українські тенісистки зіграють на турнірі в Росії

Чотири українські тенісистки стартують в основній сітці турніру ITF – RWB Ladies Cup 2019 в Хімках, Росія.

Про це повідомляє Тенісний портал України.

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У першому раунді донеччанка 23-річна Валерія Страхова, посіяна під першим номером, зустрінеться з однією з переможниць кваліфікаційного турніру, 17-річна киянка Дарина Снігур зіграє з четвертою ракеткою турніру британкою Майєю Лумсден.

18-річна киянка Вікторія Дема на старті битиметься з росіянкою Ганною Моргіною, а 24-річна Ольга Янчук поміряється силами з Оксаною Селехметевою з Росії.

Спорт 24 писав, що українська тенісистка Марта Костюк зіграла перший матч з лютого 2019 року.

Костюк у матчі першого кола на турнірі ITF World Tennis Tour с призовим фондом 25 тисяч доларів перемогла італійку Джорджію Брешіа.

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