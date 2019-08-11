Чотириразова олімпійська чемпіонка виконала унікальну вправу: відео

Американська гімнастка Сімон Байлз стала першою з жінок, якій вдалося виконати на колоді подвійне сальто назад у групуванні з поворотом на 720 градусів.

Цю вправу спортсменка чисто виконала під час чемпіонат США зі спортивної гімнастики.

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Варто додати, що Сімона Байлз, яка є чотириразовою олімпійською чемпіонкою на іграх в Ріо 2016 року, також виконала подвійне сальто назад з трьома гвинтами у вільних вправах у багатоборстві. Однак вона дещо невдало приземлилася. Але судді зарахували цей елемент як виконаний.