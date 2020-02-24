Чотириразовий олімпійський чемпіон Мо Фара зізнався у вживанні допінгу

Чотириразовий олімпійський чемпіон, шестиразовий чемпіон світу британець Мо Фара зізнався, що приймав заборонену речовину, але не повідомив про це антидопінговим організаціям.

Про це повідомляється в документальної передачі BBC "Панорама".

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У порушенні антидопінгових правил Фара зізнався комісарам USADA, хоча раніше британець категорично відкидав звинувачення у прийомі препарату.

Перед лондонським марафоном 2014 року головний медичний директор з легкої атлетики Великої Британії Роб Чакраверті чотири рази вводив L-карнітин в організм Фара. Через шість днів після ін'єкцій Фара не записав L-карнітин в своїй формі допінг-контролю, хоча повинен був це зробити.

Рік по тому, коли представники Американського антидопінгового агентства (USADA) протягом п'яти годин опитували Мо Фару щодо L-карнітину, він категорично заперечував його застосування.

Після закінчення допиту, Фара зустрівся з Баррі Фаджем, якого USADA допитувало напередодні. Після зустрічі Фара повернувся в кімнату до представників USADA і змінив свої минулі показання, заявивши, що робив ін'єкції L-карнітину перед Лондонським марафоном.

Згідно антидопінговим правилам, ін'єкції L-карнітину дозволені тільки в тому випадку, якщо їх обсяг менше 50 мл. За інформацією BBC, обсяг L-карнітину, отриманий Фарою, в цілому склав 13,5 мл.