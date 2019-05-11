ЧС-2019 з хокею: Чехія сенсаційно перемогла Швецію, Словаччина здолала США

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Чехія розгромила Швецію на ЧС-2019
Чехія розгромила Швецію на ЧС-2019 / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 10 травня, завершилися матчі першого ігрового дня на чемпіонаті світу з хокею.

Чехія – Швеція 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Діючі чемпіони світу шведи почали захист титулу з сенсаційної поразки. Маючи більш потужним складом, скандинави без варіантів поступилися команді Чехії.

У складі номінальних господарів забивали: Варна (дубль), Кубалік, Фроляк, Коварж. За Швецію два голи забили Хернквіст і Ліндблом.

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США – Словаччина 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Словаччина відкривала домашній чемпіонат світу проти збірної США, здобувши перемогу з рахунком 4:1.

Господарі вміло зіграли в обороні, не дали розвернутися швидкісним форвардам суперника і використовували свої шанси. При відмінній підтримці своїх уболівальників, словаки яскраво почали турнір.

Чемпіонат світу з хокею проходить в Братиславі та Кошице з 10-го по 26 травня. В Кошице зіграють команди з групи А (Канада, США, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Данія, Франція і Великобританія). На арені в Братиславі пройдуть матчі групи В (Швеція, Росія, Чехія, Швейцарія, Норвегія, Латвія, Австрія та Італія).

Чинним чемпіоном світу є команда Швеції. У фінальному матчі минулої світової першості підопічні Рікарда Грьонборга переграли Швейцарію (3:2).

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
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