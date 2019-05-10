ЧС-2019 з хокею: Канада програла Фінляндії, Росія розгромила Норвегію

У п'ятницю, 10 травня, розпочався чемпіонат світу з хокею. Збірна Канади програла стартовий матч Фінляндії з рахунком 1: 3, а Росія здолала Норвегію – 5:2.

Фінляндія – Канада 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

У складі канадців єдина закинута шайба в активі Джонатана Маршессо. За фінів відзначилися Каапо Какко (дубль) і Артту Іломякі.

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Росія – Норвегія 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Підопічні Іллі Воробйова впевнено перемогли команду Норвегії з рахунком 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Дубль на свій рахунок записав Євген Дадонов. Ще по одному точному кидку справили Артем Анісімов, Микита Кучеров і Микита Гусєв. У складі Норвегії відзначилися Томас Валькве Ольсен і Юнас Холос.

Чемпіонат світу з хокею проходить в Братиславі та Кошице з 10-го по 26 травня. В Кошице зіграють команди з групи А (Канада, США, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Данія, Франція і Великобританія). На арені в Братиславі пройдуть матчі групи В (Швеція, Росія, Чехія, Швейцарія, Норвегія, Латвія, Австрія та Італія).

Чинним чемпіоном світу є команда Швеції. У фінальному матчі минулої світової першості підопічні Рікарда Грьонборга переграли Швейцарію (3:2).

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