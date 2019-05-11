ЧС-2019 з хокею – Швейцарія закинула 9 шайб італійцям, Данія переграла французів: відео

У Словаччині відбулися ще два матчі чемпіонату світу з хокею 2019. У другий ігровий день перемоги здобули команди Швейцарії та Данії.

Данія – Франція 4:3 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 3:2)

Читайте також: ЧС-2019 з хокею: Чехія сенсаційно перемогла Швецію, Словаччина здолала США

Збірна Данії у групі A зуміла переграти французів тільки в серії булітів. Саме данці виграли перший період, однак в наступні 20 хвилин були сильніші французи. У третьому періоді Данія зрівняла рахунок і перевале матч в овертайм. Там збірні шайб не забивали й з'ясовували переможця у серії булітів, де більше пощастило данцям.

Швейцарія – Італія 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Декласувала свого суперника збірна Швейцарії. Швейцарці закинули у ворота італійців аж 9 шайб. У першому періоді Швейцарія відзначилася чотирма голами. У другому періоді швейцарці обмежилися двома шайбами, а ще три закинули в останні 20 хвилин.

Читайте також: ЧС-2019 з хокею: Канада програла Фінляндії, Росія розгромила Норвегію

Завдяки розгромній перемозі Швейцарія очолила групу B.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram