ЧС-2019 з хокею: стали відомі всі учасники плей-офф та сітка турніру

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ЧС-2019 з хокею
ЧС-2019 з хокею / twitter.com/Hockey_FRA

На чемпіонаті світу з хокею, який відбувається у словацьких містах Кошице та Братислава, стали відомі всі учасники плей-офф раунду.

З групи A до 1/4 фіналу вийшли Фінляндія, США, Канада та Німеччина. Наразі ще не відоме точне розташування команд у турнірній таблиці, оскільки залишилося зіграти один тур. Канада й Данія повинні зіграти ще матч 6-го туру.

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У групі A участь у плей-офф собі забезпечили Росія, Чехія, Швеція та Швейцарія. У цій групі також може змінитися розташування збірних у таблиці.

Сітка плей-офф чемпіонату світу з хокею-2019 на цей момент

Чвертьфінал №1. Росія (1В) – Німеччина (4А)
Чвертьфінал №2. США (2А) – Швеція (3В)
Чвертьфінал №3. Чехія (2В) – Канада (3А)
Чвертьфінал №4. Фінляндія (1А) – Швейцарія (4В)

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей Чемпіонат світу з хокею 2019
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