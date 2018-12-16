Чудова гра Леня допомогла перемогти "Атланті", "Лейкерс" Михайлюка зазнали фіаско: відео

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Олексій Лень у матчі проти Фінікса
Олексій Лень у матчі проти Фінікса / GETTY IMAGES

Українські баскетболісти Святослав Михайлюк та Олексій Лень провели чергові матчі за свої команди в рамках регулярного чемпіонату НБА. Команда Михайлюка "Лейкерс" зазнали поразки, а ось "Атланта" Леня здобула звитягу.

Голден Стейт – Лейкерс 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15)

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Господарі паркету в першій чверті захопили ініціативу та зробили ривок +14. До середини другої чверті "Лейкерс" вдалося скоротити відставання до +1, однак "Голден Стейт" знову пішли у невеликий відрив +7. У третій 12-хвилинці гості вперше в матчі вийшли вперед +10. Проте "Голден Стейт" швидко ліквідував відставання. У кінцевій чверті "Голден Стейт" не залишили шансів гостям, вигравши її 27:15, що й дозволило святкувати загальну перемогу.

Українець Святослав Михайлюк взяв участь в матчі регулярного чемпіонату проти "Голден Стейт". Святослав провів на паркеті 2 хвилини і 8 секунд. За цей час він набрав 2 очки, реалізувавши єдиний кидок з гри.

 

 

Фінікс – Атланта 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32)

Справжні гойдалки влаштували "Фінікс" й "Атланта". У першій чверті команди обмінювалися яскравими атаками й не дозволяли одне одному піти у відрив. У другій чверті гостям вдалося вирватися вперед +10, проте "Санс" все одно ліквідували відставання. У третій чверті вже "Фінікс" зумів піти у відрив, який зберігався до середини кінцевої чверті. Однак "Атланті" вдалося переломити хід протистояння та вирвати важку перемогу.

Український центровий "Атланти" Олексій Лень провів на паркеті 18 хвилин і 20 секунд. За цей час він набрав 7 очок, зробив 9 підбирань, зробив 1 результативну передачу й 1 блок-шот.

 

 

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Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень Святослав Михайлюк NBA
Джерело: 24 Канал
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