Чвертьфінал Ліги чемпіонів: за що МЮ мститиме "Барселоні", а "Аякс" – "Ювентусу"

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів подарувало цікаві пари. Деякі з команд вперше зустрінуться у єврокубках, а інші мають досить багату історію.

Очевидно, що найбільш цікавою парою є "Барселона" – "Манчестер Юнайтед".

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"Барселона" обіграла МЮ в фіналах Ліги чемпіонів 2009 і 2011 років. В обох матчах забивав Ліонель Мессі.

Одне двоматчеве протистояння за участю "Барси" і МЮ відбулося у рамках 1/4 фіналу Кубка кубків-1983/84. Поступившись в Іспанії з рахунком 0:2, вдома "манкуніанці" забили у ворота суперника три м'ячі.

Ще одного разу команди зустрілися в рамках півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2007/2008. До фіналу завдяки одному голу пройшов МЮ. Також в активі "червоних дияволів" перемога у фіналі Кубка кубків у 1991 році.

Статистика очних зустрічей в єврокубках: 4 перемоги "Барселони", 4 нічиї, 3 перемоги МЮ.

"Аякс" – "Ювентус" це ще одна історична пара для єврокубків. Суперники зустрічалися у фіналі 1996 року, коли в Римі "Ювентус" переміг по пенальті після нічиєї в основний і додатковий час з рахунком 1:1.

Статистика очних зустрічей в єврокубках: 2 перемоги "Аякса", 4 нічиї, 6 перемог "Ювентуса".

Шляхи "Ліверпуля" та "Порту" перетнулися у минулому розіграші Ліги чемпіонів. В 1/8 фіналу "Ліверпуль" розгромив "Порту" з загальним рахунком 5:0. Всі голи були забиті в першому матчі в Португалії, де Садьо Мане зробив хет-трик.

Статистика очних зустрічей в єврокубках: 3 перемоги "Ліверпуля", 3 нічиїх.

Стовідсотково у півфіналі зіграє мінімум один клуб з Англії, оскільки у чвертьфіналі зійдуться "Тоттенхем" та "Манчестер Сіті". Суперники вперше зустрінуться на європейській арені.

29 жовтня минулого року в рамках чемпіонату Англії "Сіті" обіграв "шпор" в Лондоні з результатом 1:0. Матч-відповідь Прем'єр-ліги запланований на 20 квітня. Відтак команди тричі зіграють між собою за три тижні.

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