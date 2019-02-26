Cлідство назвало нові деталі катастрофи літака, яким летів футболіст Сала
Британське Управління з розслідування авіаційних інцидентів опублікувало проміжний звіт щодо авіакатастрофи літака, яким летів футболіст "Кардіффа" Еміліано Сала.
Літак чотири рази різко знижувався і набирав висоту в останні хвилини перед тим, як впасти в Ла-Манш, повідомляє The Times.
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Слідчі підтвердили, що ні пілот Девід Ібботсон, ні легкий літак, на якому він летів, не мали ліцензії на пасажирські перевезення.
Повідомляється, що літак почало сильно підкидати після того, як Ібботсон поскаржився авіадиспетчерам на погану видимість, перш ніж вдаритися об воду на швидкості близько 80 миль на годину (128 км/год).
Синоптики попереджали про дощ над Ла-Маншем, і слідчі заявили, що не змогли підтвердити, чи мав пілот ліцензію на політ вночі або для навігації з використанням тільки приладів.
У своєму останньому повідомленні Ібботсон підтвердив, що авіадиспетчери дали дозвіл на подальше зниження під час перетину Ла-Маншу. На той час літак уже здавався проблемним. Після цього останнього повідомлення, протягом приблизно трьох хвилин, літак декілька разів різко втрачав і набирав висоту, здійснивши серію крутих поворотів, перш ніж впасти в море.
Що сталося з Еміліано Сала?
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
- Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Сала та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони й виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сала.
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