Corriere dello Sport анонсувало матч "Інтер" – "Рома" расистською обкладинкою: виник скандал

Італійське видання Corriere dello Sport анонсувало матч 14-го туру Серії А між "Інтером" та "Ромою". Гра відбудеться у Мілані в п'ятницю, 6-го грудня.

На обкладинці зображені бельгійський форвард "Інтера" Ромелу Лукаку й англійський захисник "Роми" Кріс Смоллінг. Заголовок статті – "Black Friday", що в перекладі з англійської означає "Чорна п'ятниця".

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Скріншот

Обидва клуби Серії А залишилися незадоволені обкладинкою видання Corriere dello Sport.

"Футбол – це пристрасть, культура і братство. Ми завжди були й будемо проти будь-якої форми дискримінації", – йдеться у заяві "Інтера" у твіттері.

Також на ситуацію відреагувала "Рома" та навіть "Фіорентина". "Немає слів", – йдеться у твіттері клубу з Флоренції.

Римляни використовували у твіті інтернет-мем "Абсолютно ніхто".

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) 5 декабря 2019 г.

Расизм в Італії

Расизм в Італії поширений на матчах за участі "Наполі". Зокрема, дістається сенегальському оборонцю Каліду Кулібалі, який виступає за неаполітанців.

У минулому сезоні фанатів "Інтера" звинуватили в расизмі. Зокрема, головний тренер "Наполі" Карло Анчелотті заявив, що його команда просила зупинити матч проти "Інтера" через расистські образи на адресу сенегальського оборонця Каліду Кулібалі, який був вилучений.

Згодом на захист Кулібалі став зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

На початку листопада матч між "Ромою" та "Наполі" було зупинено. Все той же Кулібалі пожалівся на расистські образи. Гру все ж було поновлено й "вовки" здобули перемогу.