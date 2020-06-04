Поєдинок 25 туру чемпіонату України з футболу між ПФК "Львів" та СК "Дніпро-1" перенесуть. Гра відбудеться не у Львові, а в Дніпрі.

"Львів" і "Дніпро-1" зіграють на день пізніше

Номінальним господарем поєдинку у 25 турі мав бути "Львів". Та через епідемситуацію у Львові поєдинок вирішили перенести у Дніпро. Про це повідомляє 24 канал.

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Гра відбудеться не 6-го червня, а в неділю, 7-го червня. Початок матчу СК "Дніпро-1" – ПФК "Львів" о 19:30.

Журналіст телеканалі "Футбол 1, 2, 3" уточнює, що у цьому випадку не йдеться про обмін домашніми матчами.

"У другому колі суперники, можливо, теж зіграють у Дніпрі", – написав Бурбас.

Джерела Спорт24 підтверджують, що матч перенесуть через епідеміологічну ситуацію у Львові.

Гру могли б не дозволити провести, а ПФК "Львів" не готовий ризикувати здоров'ям гравців та розкладом чемпіонату.

Станом на 4 червня у львівській області підтверджено 1915 випадків зараження COVID-19. 3-го червня у лабораторіях Львова провели 516 ПЛР-досліджень і отримали 85 позитивних результатів.

На сайті української Прем'єр-ліги зазначено, що матч дійсно відбудеться 7-го червня у Дніпрі. Поки клуби офіційно не підтверджували інформацію.

"Львів" бореться за виживання

Львівська команда після 24 турів набрала 22 очки і продовжує боротьбу за виживання.

Наразі "Львів" у безпечній зоні, адже випереджає "Карпати" на 7 очок. Однак "леви" мають гру в запасі.

Натомість "Дніпро-1" перебуває на 7-й сходинці і може зіграти плей-офф за вихід у єврокубки. Після 24 матчів клуб набрав 31 очко.