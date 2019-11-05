Cтала відома заявка "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів з "Динамо" – є втрати

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Заявка "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів
Заявка "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів / ФК "Шахтар"

5 листопада "Шахтар" вирушив у Загреб на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти місцевого "Динамо".

На гру полетіли 20 футболістів. Залишилися в Україні травмовані Євген Коноплянка та Манор Соломон, а також Андрій Борячук.

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Склад "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Динамо" Загреб:

Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін.

Захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі.

Півзахисники: Степаненко, Алан Патрік, Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Тайсон.

Нападники: Дентінью, Мораєс, Сікан.

Нагадаємо, матч "Динамо" Загреб – "Шахтар" відбудеться у середу, 6 листопада, на стадіоні "Максімір". Початок – о 22:00.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Євген Коноплянка Шахтар Ліга чемпіонів Новини Спорту
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