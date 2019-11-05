Cтала відома заявка "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів з "Динамо" – є втрати
5 листопада "Шахтар" вирушив у Загреб на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти місцевого "Динамо".
На гру полетіли 20 футболістів. Залишилися в Україні травмовані Євген Коноплянка та Манор Соломон, а також Андрій Борячук.
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Склад "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Динамо" Загреб:
Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін.
Захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі.
Півзахисники: Степаненко, Алан Патрік, Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Тайсон.
Нападники: Дентінью, Мораєс, Сікан.
Нагадаємо, матч "Динамо" Загреб – "Шахтар" відбудеться у середу, 6 листопада, на стадіоні "Максімір". Початок – о 22:00.
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