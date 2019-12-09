Дабл-дабл українця Леня допоміг "Атланті" обіграти "Шарлотт": відео

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Шарлотт – Атланта результат / Фото з відкритих джерел

Український центровий "Атланти Хокс" Олексій Лень оформив дабл-дабл у грі регулярного сезону НБА проти "Шарлотт Хорнетс" – 122:107.

Українець відіграв 19 з половиною хвилин, за які встиг оформити дабл-дабл. Тобто, набрав двозначні числа в двох показниках: 13 очок і 10 підбирань. Крім того, в активі Алекса по одній передачі, блок-шоту і перехоплення.

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Найрезультативнішим у складі "Атланти" як зазвичай став Трей Янг – 30 очок. Після цієї перемоги "Хоукс" піднялися на 13-е місце в турнірній таблиці Східної конференції.

"Атланта" знаходиться на 13-му місці турнірної таблиці Східної конференції НБА, в наступній грі "Хокс" зустрінуться 11 грудня проти "Маямі Хіт".

Шарлотт – Атланта 107:122 (27:24, 26:27, 30:37, 24:34)

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
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