Український боксер Далакян проведе бій за титул WBC
Чемпіон світу за версією WBA Артем Далакян проведе об'єднавчий бій. Український боксер зустрінеться з чемпіоном за версією WBC у найлегшій вазі Хуліо Сезарем Мартінесом.
Поєдинок Далакян – Мартінес відбудеться у серпні 2020 року в Китаї. Про це повідомляє латиноамериканський підрозділ ESPN.
До речі Стали відомі терміни відновлення Артема Далакяна після травми в чемпіонському бою
Попередні бої Далакяна
Українець став чемпіоном світу у лютому 2018 року. Артем переміг Браяна Вилорію.
Після цього 32-річний Далакян провів чотири успішні захисти статусу чемпіона світу.
Попередній бій непереможного Артема пройшов 8 лютого. Українець здобув перемогу над Хосбером Пересом рішенням суддів.
Майже весь бій українець провів з переломом руки.