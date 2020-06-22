Чемпіон світу за версією WBA Артем Далакян проведе об'єднавчий бій. Український боксер зустрінеться з чемпіоном за версією WBC у найлегшій вазі Хуліо Сезарем Мартінесом.

Поєдинок Далакян – Мартінес відбудеться у серпні 2020 року в Китаї. Про це повідомляє латиноамериканський підрозділ ESPN.

До речі Стали відомі терміни відновлення Артема Далакяна після травми в чемпіонському бою

Попередні бої Далакяна

Українець став чемпіоном світу у лютому 2018 року. Артем переміг Браяна Вилорію.

Після цього 32-річний Далакян провів чотири успішні захисти статусу чемпіона світу.

Попередній бій непереможного Артема пройшов 8 лютого. Українець здобув перемогу над Хосбером Пересом рішенням суддів.

Майже весь бій українець провів з переломом руки.