Далакян проведе захист титулу WBA: офіційна дата й ім'я суперника

Чемпіон світу WBA в найлегшій вазі українець Артем Далакян вчетверте проведе захист титулу. Захист поясу Артем проведе 8 лютого 2020 року в Києві.

Суперником Далакян стане 24-річний венесуелець Хосбер Перес на прізвисько "Лавина". Бій пройде у КВЦ "Парковий", повідомляє Tribuna.com.

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Що відомо про Переса? Він дебютував на професійному ринзі у квітні 2016 року. За цей час він провів 18 боїв, в яких здобув 16 перемог, з них 12 нокаутом. Це буде дебютний поєдинок Переса в Європі.

Звання чемпіона світу Артем завоював в американському Інглвуді 24 лютого 2018 року, коли переміг американця Брайана Вилорію.

Дебютний захист чемпіонського титулу Далакян провів 17 червня минулого року в Києві у КВЦ "Парковий", нокаутувавши Сірічаї Тайєна.

Свою переможну ходу українець продовжив 15 грудня 2018 року, коли жертвою Артема став Грегоріо Леброна з Домініканської Республіки.

Востаннє Далакян виходив у ринг 15 червня, захистивши пояс від Саравути Таворнхами з Таїланду