Артем Далакян – Хосбер Перес: анонс чемпіонського бою, що пройде в Києві

8 лютого у Києві відбудеться поєдинок між чемпіоном світу за версією WBA у ліміті другої найлегшої ваги (до 52,2 кг) Артемом Далакяном і боксером із Венесуели Хосбером Пересом.

Поєдинок буде головною подією суботнього вечора боксу, що пройде у КВЦ "Парковий". Початок бою буде приблизно о 21:00 годині за київським часом.

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Хто такий Хосбер Перес?

Хосбер Перес на професійному ринзі провів 19 поєдинків, в 17 він перемагав, 12 раз робив це достроково, двічі зазнавав поразки. Щодо невдач, то перша осічка у нього була на самому початку кар'єри, він поступився дебютанту Карлосу Морено, який після цього провів ще 1 бій і більше не бився. Це фіаско можна списати на недосвідченість, "lucky punch" і молодий вік (Пересу тоді був 21 рік). Другу поразку він зазнав у липні 2019 року проти єдиного серйозного суперника за всі часи професійних виступів. Це була зустріч з колумбійцем Робером Баррерою. Конкурентний поєдинок закінчився перемогою Баррери одноголосним рішенням суддів. Варто зауважити, що цей двобій відбувся на батьківщині переможця і всі 3 судді були представниками Колумбії.

Щодо технічних особливостей противника, то варто відзначити його потужний удар. Останні свої 7 переможних поєдинків він закінчив достроково. Зріст бійців буде майже однаковий, претендент всього на один сантиметр вищий – 165 сантиметрів.

Далакян сильно переважає за боксерськими вміннями. У Переса, на відміну від Артема, відсутня аматорська кар'єра.

До слова: Далакян провів 100 раундів спарингів перед захистом титулу

Стан справ нашого боксера

Артем – чемпіон світу за версією WBA. Він завоював свій титул 2 роки тому, з того часу провів 3 успішні захисти свого титулу і віддавати його не збирається. Останній свій двобій він провів у червні 2019 року, коли у 10 раунді нокаутував тайця Саравута Таворнхама. Найбільша небезпека для Далакяна – це можлива недооцінка опонента, проте український вірмен займається боксом уже майже 20 років і навряд чи допустить таку помилку.

Котирування букмекерів

За боксерськими котируваннями чемпіон буде явним фаворитом. Коефіцієнт на його перемогу становить 1.1, шанси на перемогу претендента значно менші і в разі вдалої ставки на нього сума збільшиться в 7 разів. Котирування на нічию становлять 1 до 25.

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Прогноз на бій

Далакян має впевнено перемогти та з великою долею імовірності зробить це достроково, то ж чекаємо яскравого нокауту.