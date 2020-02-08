Далакян – Перес: де дивитися онлайн чемпіонський бій в Києві

8 лютого в Києві відбудеться бій між Артемом Далакяном та Хосбером Пересом. Українець Далакян в цьому бою захищатиме звання чемпіона світу за версією WBA у ліміті другої найлегшої ваги (до 52,2 кг).

Бій Далакян – Перес відбудеться в Києві у КВЦ "Парковий". Тож багато охочих зможуть подивитися його наживо.

До слова: Артем Далакян – Хосбер Перес: анонс чемпіонського бою, що пройде в Києві

Вечір боксу в Києві у прямому ефірі покаже телеканал xsport. Початок трансляції о 17:00. Організатори вирішили провести турнір "Ти – чемпіон", у форматі якого вісім боксерів проведуть трираундові бої. Переможець же буде визначений за олімпійською системою – чвертьфінали, півфінали та фінал.

Сам бій Далакян – Перес розпочнеться близько 21:00. Переглянути його онлайн може на сайті xsport за посиланням.

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