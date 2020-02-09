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Далакян провів найскладніший захист поясу WBA, але залишив титул чемпіона в Україні – відео

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Далакян – Перес: результат та відео / Володимир Дубик

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (20-0, 14 КО) захистив свій пояс від венесуельця Йосбера Переса (17-3, 15 КО).

Боксери провели в рингу всі 12 раундів. Претендент виявився незручним суперником, який постійно намагався відповідати на удари українця, але все ж працював менш якісно.

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В кінці поєдинку Далакян спробував потрясти опонента, але Перес почав в'язати руки і не дав завершити бій достроково.

У підсумку, Далакян переміг одноголосним рішенням суддів – 118:110, 117:111, 117:111.

Таким чином, Артем Далакян в четвертий раз успішно захистив пояс чемпіона світу за версією WBA. За свою кар'єру 32-річний українець провів 20 боїв на професійному рингу і здобув 20 перемог (14 – нокаутом). Перес зазнав 3-ї поразки на професійному рингу в 20 боях.

Артем Далакян – Йосбер Перес відео бою

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Артем Далакян Бокс
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