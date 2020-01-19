Далі – тільки краще: українська бігунка показала мотиваційне відео
Українська спортсменка Ольга Ляхова показала мотиваційне відео з тренування на своїй сторінці в інстаграм.
На відео спортсменка біжить у шапочці Санти. Допис Ляхова приурочила до новорічних свят, де привітала своїх підписників та побажала продуктивного 2020 року.
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Ольга Ляхова спеціалізується на бігу на середні дистанції. На ІІ Європейських іграх 2019 року у Мінську спортсменка взяла участь у новому виді програми – динамічна нова легка атлетика – і виборола золото.
Далі – тільки краще! Бажаю, аби 2020 рік був продуктивнішим та успішнішим ніж попередній,
– підписала відео спортсменка.
Спортсменка часто публікує мотиваційні дописи у своєму інстаграмі. Особливо багато в її профілі фотографій у русі під час тренувань. Бігунка закликає тренуватися та отримувати від цього процесу задоволення.
Важко працюю та отримує велике задоволення,
– підписала один із останніх постів Ольга Ляхова.
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