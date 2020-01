Далі – тільки краще: українська бігунка показала мотиваційне відео

Вбегаю в Новый 2020 год!!! ‍♀️‍♀️‍♀️ Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом!! Для меня 2019 год был замечательным . Верю , что дальше только лучше. Желаю и вам , чтоб следующий год был успешнее и продуктивнее предыдущего ! . . Running into the New Year 2020 !!! ‍♀️‍♀️‍♀️ Wishing everyone Happy New Year and Merry Christmas !! For me, 2019 was a great year. I believe that further is only better. I wish you the next 2020 year to be more successful and productive than the previous one!. . . #nikeathlete #happynewyear2020 #newyeardecor #merrycristmas #sisambassador #scienceinsportukraine #fuelledbyscience #nikesportswear #nikenextpercent #runningsanta #santarun #runmotivation #runtoinspire

A post shared by Olga LyakhovaNike Athlete (@lyakhova.olga.800) on Dec 31, 2019 at 8:21am PST