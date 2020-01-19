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Далі – тільки краще: українська бігунка показала мотиваційне відео

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Ольга Ляхова / instagram.com/olga.lyakhovaya

Українська спортсменка Ольга Ляхова показала мотиваційне відео з тренування на своїй сторінці в інстаграм.

На відео спортсменка біжить у шапочці Санти. Допис Ляхова приурочила до новорічних свят, де привітала своїх підписників та побажала продуктивного 2020 року.

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Ольга Ляхова спеціалізується на бігу на середні дистанції. На ІІ Європейських іграх 2019 року у Мінську спортсменка взяла участь у новому виді програми – динамічна нова легка атлетика – і виборола золото.

Далі – тільки краще! Бажаю, аби 2020 рік був продуктивнішим та успішнішим ніж попередній,
– підписала відео спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вбегаю в Новый 2020 год!!! ‍♀️‍♀️‍♀️ Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом!! Для меня 2019 год был замечательным . Верю , что дальше только лучше. Желаю и вам , чтоб следующий год был успешнее и продуктивнее предыдущего ! . . Running into the New Year 2020 !!! ‍♀️‍♀️‍♀️ Wishing everyone Happy New Year and Merry Christmas !! For me, 2019 was a great year. I believe that further is only better. I wish you the next 2020 year to be more successful and productive than the previous one!. . . #nikeathlete #happynewyear2020 #newyeardecor #merrycristmas #sisambassador #scienceinsportukraine #fuelledbyscience #nikesportswear #nikenextpercent #runningsanta #santarun #runmotivation #runtoinspire

A post shared by Olga LyakhovaNike Athlete (@lyakhova.olga.800) on

Спортсменка часто публікує мотиваційні дописи у своєму інстаграмі. Особливо багато в її профілі фотографій у русі під час тренувань. Бігунка закликає тренуватися та отримувати від цього процесу задоволення.

Важко працюю та отримує велике задоволення,
– підписала один із останніх постів Ольга Ляхова.

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Теги: Новини Спорту Спорт
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