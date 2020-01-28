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Далакян – Перес: промо-ролик поєдинку за титул WBA

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Артем Далакян / Фейсбук Артема Далакяна

Вийшов ролик, який анонсує чемпіонський бій між українським боксером Артемом Далакяном та венесуельцем Хосбером Пересом. Далакян вчетверте проведе захист титулу WBA в найлегшій вазі.

Бій відбудеться 8 лютого 2020 року у КВЦ "Парковий", що у Броварах. Суперником українця стане 24-річний Хосбер Перес з Венесуели.

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Що відомо про Переса?

Дебютував на професійному ринзі у квітні 2016 року і за цей час провів 18 боїв, в яких здобув 16 перемог, з них 12 нокаутом.

За свій стиль ведення бою Хосбер отримав прізвисько Лавина. Це буде дебютний поєдинок Переса в Європі, і він вже заявив, що має намір повернутися до Венесуели з чемпіонським поясом Артема.

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Артем Далакян представляє компанію Union Boxing Promotion і є єдиним українським боксером, який всі свої чемпіонські захисти провів в Україні.

Звання чемпіона світу Артем завоював в американському Інглвуді 24 лютого 2018 року, коли переміг американця Брайана Вилорію.

Далякян – Перес: промо-ролик поєдинку за титул WBA

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Бокс Спорт Новини Спорту Артем Далакян
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