Дам 10 мільйонів, – президент "Інгульця" пообіцяв щедрі призові за перемогу над "Шахтарем"

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Олександр Поворознюк
Олександр Поворознюк / ФК "Інгулець"

"Інгулець" у фіналі Кубка України зіграє проти донецького "Шахтаря". Президент Інгульця Олександр Поворознюк пообіцяв футболістам своєї команди чималі призові у випадку перемоги.

До цього президент "Інгульця" виплатив 500 тисяч гривень за перемогу над "Карпатами" у чвертьфіналі Кубка України. Один мільйон гривень футболісти отримали за перемогу над "Зорею" у півфіналі. Тож Олександр Поворознюк пообіцяв дати 10 мільйонів гривень за перемогу над "Шахтарем" у фіналі Кубка України.

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"Перемогою в півфіналі ми вписали свої імена в історію "Інгульця". За перемогу дав мільйон гривень преміальних. Якщо луснем "Шахтар", то дам і 10", – сказав Поворознюк у коментарі "Профутболу".

Фінал Кубка України "Шахтар" – "Інгулець" відбудеться 15 травня у Запоріжжі.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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