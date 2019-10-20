Дам Усику можливість завоювати один з моїх поясів, – Енді Руїс

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Енді Руїс оцінив дебют Олександра Усика в хевівейті. Мексиканець заявив, що дасть українцю можливість завоювати один зі своїх титулів.

Та бій Усика з Руїсом може відбутися тільки після реваншу Енді проти Ентоні Джошуа. Їх бій офіційно відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

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Усик – відмінний боксер, але не думаю, що він виглядав добре у своєму першому бою в супертяжах. Але він великий боксер. Коли я виграю у Джошуа в реванші, то дам йому можливість завоювати один з моїх поясів. Я не хочу проявляти неповагу до Візерспуна, але Усик міг виглядати набагато краще на його фоні,

– сказав Руїс для Fino Boxing.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі?У ніч на 13 жовтня Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна. Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів.



Після поєдинку Усик заявив, що між крузервейтом, де він був абсолютним чемпіоном, і хевівейтом є різниця. Втім, Олександр готовий до бою з топ-боксерами.

Зазначимо, що офіційним претендентом на титул IBF, яким наразі володіє Руїс, є Кубрат Пулєв. Відтак, переможець реваншу Руїс – Джошуа вибиратиме, проти кого зустрітися у наступному поєдинку.