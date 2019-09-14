Дам йому урок: непереможний американець заявив, що готовий битися з Усиком

Американський боксер Джаррелл Міллер прокоментував майбутній бій Олександра Усика й Тайрона Спонга. Міллер заявив, що готовий перемогти українського боксера, якщо той здолає Спонга.

Міллер назвав Спонга сильним боксером й сказав, що нікому не варто недооцінювати Тайрона.

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Тайрон Спонг – мій брат. У нього дуже хороші шанси. Я не буду розкривати його секретів, ми декілька разів спарингували. Це буде дуже хороший бій, не списуйте з рахунків Спонга. Коли я з ним спарингував, то він доставив мені проблем.



Можу сказати, що Усику краще не ловити ґав у рингу зі Спонгом. Якщо він навіть і переможе Спонга, чого, я сподіваюся, не станеться, то я тоді дам йому урок,

– цитує Міллера.

Олександр Усик і Тайрон Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena . Букмекери називають фаворитом поєдинку українського боксера.

Джаррелл Міллер досі непереможний американський боксер. Він провів на професійному ринзі 24 поєдинки, 23 виграв (20 нокаутом). Ще один бій за участю Міллера завершився нічиєю.

Серед відомих боксерів Джаррелл Міллер побив поляків Маріуша Ваха та Томаша Адамека.

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