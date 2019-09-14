Дам йому урок: непереможний американець заявив, що готовий битися з Усиком

156 Читать новость на русском
Джаррелл Міллер
Джаррелл Міллер / GETTY IMAGES

Американський боксер Джаррелл Міллер прокоментував майбутній бій Олександра Усика й Тайрона Спонга. Міллер заявив, що готовий перемогти українського боксера, якщо той здолає Спонга.

Міллер назвав Спонга сильним боксером й сказав, що нікому не варто недооцінювати Тайрона.

Читайте також: Топовий кікбоксер та нокаутер: хто такий суперник Усика – Тайрон Спонг

Тайрон Спонг – мій брат. У нього дуже хороші шанси. Я не буду розкривати його секретів, ми декілька разів спарингували. Це буде дуже хороший бій, не списуйте з рахунків Спонга. Коли я з ним спарингував, то він доставив мені проблем.

Можу сказати, що Усику краще не ловити ґав у рингу зі Спонгом. Якщо він навіть і переможе Спонга, чого, я сподіваюся, не станеться, то я тоді дам йому урок,
– цитує Міллера.

Олександр Усик і Тайрон Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Букмекери називають фаворитом поєдинку українського боксера.

Джаррелл Міллер досі непереможний американський боксер. Він провів на професійному ринзі 24 поєдинки, 23 виграв (20 нокаутом). Ще один бій за участю Міллера завершився нічиєю.

Серед відомих боксерів Джаррелл Міллер побив поляків Маріуша Ваха та Томаша Адамека.

Останні новини про бій Усик – Спонг читайте тут.

blog_ava
Південь Іспанії пішов під воду: кількість жертв зросла, фото та відео
сьогодні
9123
Теги: Спорт Бокс Усик – Спонг Олександр Усик
Джерело: Fight Hub TV
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Карпати" здобули вольову перемогу над "Ворсклою" у дебютному матчі Санжара: відео
сьогодні 19:22 "Карпати" здобули вольову перемогу над "Ворсклою" у дебютному матчі Санжара: відео
331
Прем'єр-міністр України Гончарук запропонував інвесторам з Катару купити українські клуби
сьогодні 14:57 Прем'єр-міністр України Гончарук запропонував інвесторам з Катару купити українські клуби
1077
Український півзахисник забив неймовірний гол п'ятою в європейському чемпіонаті: відео
сьогодні 10:40 Український півзахисник забив неймовірний гол п'ятою в європейському чемпіонаті: відео
2562
Поважні причини: через що можна пропустити тренування?
13 вересня 22:01 Поважні причини: через що можна пропустити тренування?
761
Аргентина впевнено обіграла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з баскетболу: відео
13 вересня 17:05 Аргентина впевнено обіграла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з баскетболу: відео
290
Новини
Більше новин
Залиште відгук