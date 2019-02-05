Данченко про переїзд у Росію: Футбол не пов'язаний з політикою, я приїхав отримувати задоволення

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Данченко прокоментував переїзд у Росію
Данченко прокоментував переїзд у Росію / shakhtar.com

Захисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко, який перейшов у російський "Єнісей" на правах оренди, поділився емоціями від трансферу в новий клуб. Гравець розповів, що в "Шахтарі" на нього не розраховують.

Данченко заявив, що дуже щасливий, що прийняв пропозицію російського клубу.

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Проводили збори з "Шахтарем", але дали зрозуміти, що потрібно йти в нову команду. Прийшла пропозиція з "Єнісею", я її прийняв. Дуже радий, що підписав з цією командою контракт. Я б не хотів обговорювати інші пропозиції. Вони були, але конкретно було від "Єнісея". Хотілося знову спробувати російську прем'єр-лігу, пограти тут, тому й вибрав,
– заявив футболіст.

Також Данченко сказав, що розділяє спорт та політику.

Враження хороші, позитивні. Перші дні завжди важкі, потрібно з усіма познайомитися, влитися у колектив. Три дні вже тут, притираюся до нового клубу, партнерів. Проблем не бачу. Вважаю, футбол не пов'язаний з політикою. Я приїхав сюди грати, отримувати задоволення від футболу й чемпіонату,
– сказав Данченко.

 

 

Олег Данченко став гравцем красноярського "Єнісею", що виступає в Прем'єр-лізі Росії, 1-го лютого. Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону 2018/2019. Раніше футболіст грав у Росії на правах оренди за "Анжи".

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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