Даніель Дюбуа – нова грізна сила суперважкої ваги

Пізно ввечері в суботу, 21 грудня, у Лондоні відбувся боксерський поєдинок між проспектом суперважкої ваги Даніелем Дюбуа і японцем Кіатаро Фуджімото. Британець здобув впевнену перемогу нокаутом у 2 раунді.

Поєдинок між перспективним боксером з Лондона і середняком із Японії не виглядав, як протистояння рівних суперників. Одразу після стартового гонга молодий боксер зайняв центр рингу. Перший же джеб від Дюбуа ефектно потрапив точно в голову Кіатаро. Після цього він систематично приймав на себе удари, зрідка завдавав поодинокі удари у відповідь, переважно в корпус британця. У 2 раунді Фуджімото пропустив правий джеб, від якого не зміг втриматися на ногах. Нокдаун. Даніель спробував його добити. Притиснув до канатів, але спочатку не вийшло. Здавалося, що андердог зміг відійти, однак знову пропустив важкий правий хук, який поставив крапку в цій зустрічі. Нокаут.

Відео бою Даніель Дюбуа – Кіатаро Фуджімото

Цей успіх закріпив молодого боксера серед топів надважкої ваги. Тепер є всі підстави очікувати в наступному поєдинку серйозного опонента із топ-10 цієї вагової категорії. Хотілося би побачити Даніеля проти таких бійців, як Діліан Уайт, Джозеф Паркер чи Карлос Такам.

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На думку багатьох експертів, у Дюбуа є всі шанси скласти гідну конкуренцію сьогоднішнім чемпіонам Ентоні Джошуа, Деонтею Уайлдеру, Тайсону Ф'юрі. Для цього у 22-річного спортсмена є всі потрібні ресурси. Він високий (зріст 196 сантиметрів), атлетичний, володіє разовим нокаутуючим ударом, хорошою боксерською школою.

Боксом почав займатися в 8 річному віці. Регулярно був представником молодіжних і юнацьких збірних Англії всіх вікових груп. Був учасником різних міжнародних турнірів, де доходив до стадії півфіналу, чвертьфіналу. Всього на аматорському ринзі провів 70 боїв, в яких здобув 65 перемог, 5 раз зазнав поразки. Важливим нюансом є те, що більшість перемог здобував нокаутом.

Планувалося, що Даніель мав поїхати на Олімпійські Ігри в Токіо. Проте, сам спортсмен вирішив, що затягувати свою аматорську кар'єру так довго буде не раціонально. Запланував, що за чотири роки (у 2020 році) стане чемпіоном світу І перейшов у професіонали у 2017 році.

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На даний момент його професійний рекорд складає 14 боїв, 14 перемог, в 13 з яких він виграв нокаутом. Серед списку його жертв вже значаться досить серйозні імена: міцний співвітчизник Том Літл, експретендент і противника Віталія Кличка – Кевін Джонсон (єдиний, кого він не зміг нокаутувати), непогані середняки Разван Кожану і Річард Ларетей, Натан Горман та Ебнезер Тетех.

Дюбуа сприймають у Британії, як нового боксера калібру Леннокса Льюїса. Він вже має потужну фанатську базу. Поєдинки з його участю починають ставити останніми на боксерських вечорах, як головний івент.

Що ж, побачимо, чи виправдається надія британців на нового чемпіона.