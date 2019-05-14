Данія розгромила Велику Британію на ЧС світу з хокею, закинувши 9 шайб: відео

На чемпіонаті світу з хокею зіграли чергові матчі. У першому Велика Британія зазнала чергової принизливої поразки. Цього разу від Данії. Латвія ж не мала особливих проблем у матчі проти Італії.

Велика Британія – Данія 0:9 (0:3, 0:5, 0:1)

У середині першого періоду данці скористалися грою у більшості, двічі закинувши шайби у ворота британців. Згодом ще раз відзначився Поульсен.

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Вже на початку другого періоду рахунок став розгромним. А до кінця 20-хвилинки рахунок на табло показував 0:8.

У третьому періоді данці відзначилися лише один раз – шайбу у меншості закинув Поульсен. Вона стала 20-ою, яку пропустили Велика Британія на турнірі за три матчі. За цей час британські хокеїсти закинули лише одну шайбу.

Та варто додати, що наприкінці зустрічі британці таки зуміли відправити шайбу у ворота суперників. Але судді її не зарахували через порушення.

Відеоогляд матчу Велика Британія – Данія

Італія – Латвія 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Латвія активно бореться за потрапляння в плей-офф Чемпіонату світу. Черговим кроком до цього стала перемога над збірною Італії.

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Якщо у першому періоді глядачі на арені у Братиславі забитих шайб не побачили, то у другій 20-хвилинці їх було дві. І влетіли вони у ворота збірної Італії.

Італійці у третьому періоді намагалися врятувати матч. Натомість наприкінці матчу пропустили ще одну шайбу. Її вже у порожні ворота відправив Блюгер.

Відеоогляд матчу Італія – Латвія

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