Данк гравця збірної України потрапив у топ-10 моментів за підсумками 2019 року: відео

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Данк Івана Такаченка / ФБУ

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) визначила топ-10 найкращих моментів 2019 року у баскетболі 3х3.

Данк гравця збірної України Івана Ткаченка посів третє місце в топ-10 найкращих моментів.

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Нагадаємо, баскетбол 3х3 вперше включено до олімпійської програми змагань на Іграх-2020 у Токіо. Наша жіноча збірна зіграє в олімпійській кваліфікації. За певних обставин зіграти в олімпійській кваліфікації зможе і наша чоловіча команда.

Що таке данк?
Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору й однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – у 2 очка.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
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