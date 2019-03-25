Данк українського баскетболіста потрапив у число кращих моментів туру чемпіонату Іспанії: відео

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Володимир Герун
Володимир Герун

Український баскетболіст Володимир Герун зіграв у чемпіонаті Іспанії проти "Фуенлабрада" іншого українця В'ячеслава Кривцова. Данк першого з них потрапив у момент туру чемпіонату Іспанії.

Також у переліку найкращих моментів – кидок Геруна з відхиленням.

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Відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії

Щодо результату матчу, то "Фуенлабрада" зуміла перемогти "Бреоган"Володимир Герун виявився найкращим гравцем у своїй команді. У його активі 18 очок одне перехоплення та шість підбирань. У свою чергу Кравцов набрав 9 очок та зробив 4 підбирання.

Що таке данк?Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – в 2 очка.

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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