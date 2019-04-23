Данк українського баскетболіста потрапив у топ-7 моментів чемпіонату Іспанії: ефектне відео

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Володимир Герун
Володимир Герун

Вдалий кидок українського центрового іспанського "Бреогана" Володимира Геруна потрапив у топ-7 моментів чемпіонату Іспанії.

У першій чверті матчу проти "Унікахи" українець ефектно завершив атаку своєї команди. 

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Відео топ-7 моментів ігрового дня чемпіонату Іспанії 

Матч закінчився перемогою "Бреогана" з рахунком 83:75. Герун у цьому матчі провів на паркеті майже 27 хвилин. За цей час він заробив 13 очок та зробив 8 підбирань. Однак його команда і надалі перебуває поблизу зони вильоту чемпіонату Іспанії.

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Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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