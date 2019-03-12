Даріо Срна готовий повернутися в "Шахтар": деталі

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Даріо Срна
Даріо Срна / ФК "Шахтар"

Захисник "Кальярі" Даріо Срна заявив, що готовий повернутися в "Шахтар" в будь-який момент.

В інтерв'ю "Великому футболу" Даріо Срна розповів про час, проведений в "Шахтарі" та можливість повернення в донецький клуб.

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Якщо я буду потрібен "Шахтарю" в будь-якій ролі, я завжди скажу "так". Я люблю адреналін, люблю відповідальність. Упевнений, що в майбутньому, якщо я буду потрібен "Шахтарю" – я буду там. І я впевнений, що зможу допомогти.

"Дзвоню Дуляю і починаю задавати питання, а він мені каже, що я питаю, як президент "Шахтаря". Завжди дізнаюся, як команда, як тренуєтеся, як новачки. Я переживаю, тому що провів тут 15 років і хочу, щоб все залишалося на високому рівні. Уболівальникам "Шахтаря", які знаходяться в Донецьку, на Донбасі, хочу сказати, що сумую за ними. Хочу передати їм великий привіт, хочу щоб у них було багато сил витримати те, що відбувається. Я впевнений, що в один день ми разом будемо грати і дивитися футбол "Шахтаря" на "Донбас Арені", – сказав Даріо.

Даріо Срна перейшов у "Кальярі" з "Шахтаря" влітку цього року в статусі вільного агента. У складі "гірників" захисник грав протягом 15 років. Майже весь минулий сезон пропустив через дискваліфікацію за вживання допінгу.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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