Даріо Срна прокоментував своє повернення в "Шахтар"

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Даріо Срна
Даріо Срна / Фото з відкритих джерел

Колишній капітан "Шахтаря", а нині захисник італійського "Кальярі" Даріо Срна поки не збирається повертатися в розташування донецької команди.

Срна поки що не збирається повертатися в донецький "Шахтар" ні як гравець, ні на адміністративну посаду. Про це повідомляє Youtube-програма "ТаТоТаке".

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Повернення хорвата в "Шахтар" точно не відбудеться в цьому сезоні, оскільки 36-річний футболіст хоче ще рік пограти в чемпіонаті Італії.

Зараз багато про це говорять. Після його інтерв'ю, де були такі натяки про можливе повернення вже навіть не гравцем, а функціонером. За нашою інформацією, повернення Срни у "Шахтар" точно не станеться цього сезону. Тому що він ще рік хоче пограти в Італії,
– йдеться у повідомленні.

У поточному сезоні Срна провів за "Кальярі" 23 матчі у всіх турнірах, де віддав 3 результативні передачі. За "Шахтар" хорват виступав з 2003-го по 2018 роки.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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